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Билайн прервет звонок от мошенника при получении СМС с кодами от банков и Госуслуг

Телеком 16.06.2025 15:39 Реклама
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16.06.2025 15:39 Реклама


Билайн внедряет новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий. Теперь, если во время голосового вызова от неизвестного контакта клиенту приходит СМС с кодом от Госуслуг или банков, оператор может прервать текущий звонок, чтобы предотвратить открытие злоумышленникам доступа к деньгам или персональным данным клиента. 
Как это работает?
• Если абонент во время разговора получает СМС с кодом (например, для подтверждения платежа, входа или смены пароля на Госуслугах), Билайн анализирует номер звонящего.
• Алгоритмы антифрода проверяют номер позвонившего и, если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван.
Новый уровень защиты был доступен абонентам в Санкт-Петербурге, а с 10 июня заработал для всех клиентов Билайна. При этом дополнительная плата за функцию не взимается, и работает она автоматически, ничего подключать не нужно. 
В ближайшее время Билайн начнет поэтапное внедрение аналогичного механизма для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора.
Генеральный директор Билайна Сергей Анохин:
– Для нас безопасность клиентов – не просто функция, а обеспечение спокойствия и комфорта при пользовании услугами связи и цифровыми сервисами. Каждый день мы работаем над тем, чтобы технологии помогали жить, а не становились инструментом в руках мошенников. Новая система защиты – это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит СМС с кодом, звонок автоматически прерывается. Никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий – просто надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а мы делаем все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников.
Фото: билайн
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