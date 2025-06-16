В Котово потушили пожар в магазине фейерверков

Сегодня, 16 июня, в Котово Волгоградской области произошел пожар в магазине, торгующим фейерверками и салютами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, из отдельно стоящего павильона на улице Нефтяников повалил дым. К месту происшествия быстро приехали пожарные расчеты.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 14-45 ч. В магазине произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения.
Напомним, сегодня Котово переживает уже второй день без воды. На водоводе Филино-Котово меняют участок протяженностью в 25 метров.
Фото Котовский разворот t.me