Общество

10-летний срок грозит волгоградке, укравшей у подруги 1,8 млн рублей

Общество 16.06.2025 14:51
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16.06.2025 14:51


В Старополтавском районе Волгоградской области полицейские расследуют уголовное дело о похищении 1,8 млн рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», правоохранители подозревают в причастности к случившемуся 44-летнюю ранее судимую жительницу Палласовки.

Женщина приехала в гости к своей 59-летней подруге. В честь встречи хозяйка устроила застолье, однако, не выдержав суеты, заснула. Её минутной слабостью и поспешила воспользоваться гостья. Завладев мобильным телефоном она переведя себе все накопления своей знакомой на сумму 1,8 млн рублей.

Совершив преступление, жительница Палласовки как ни в чём не бывало отправилась домой и принялась тратить украденные деньги.

- Полицейские, проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, установили местонахождение и задержали похитительницу, которая созналась в содеянном. В ходе обыска её жилища оперативниками были изъяты вещи и техника, которые подозреваемая успела приобрести на похищенные наличные, а также оставшиеся денежные средства, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, старополтавскими следователями возбуждено уголовное дело. На время расследования подозреваемую взяли под стражу. Ей грозит наказание до 10 лет тюрьмы.

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