Общество

Тропические ливни с градом точечно накрыли Волгоградскую область

Общество 16.06.2025 13:57
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16.06.2025 13:57




В Волгоградской области прошли обещанные накануне синоптиками сильные ливни. Но долгожданных осадков после изнурительной жары дождались не все. Как сообщает ИА «Высота 102», например, тропический ливень вечером 15 июня накрыл Волжский. В считанные минуты дороги в старой части города превратились в полноводные реки. Сильные дожди наблюдались и в Среднеахтубинском районе. К слову, ливень помог потушить ландшафтный пожар, который накануне в этом районе подбирался к дачному массиву. В то же время осадки обошли стороной Волгоград. 

А вот в поселке Дудаченский Фроловского района оказались вовсе не рады дождю, так как он пришел вместе с градом. От ледяных шариков пострадали в первую очередь огороды. 

Между тем, и сегодня, 16 июня, в регионе продолжает действовать прогноз неблагоприятных погодных явлений. В МЧС предупредили о возможных ливнях, граде и грозах на некоторых территориях.

Видео https://vk.com/officialfrolovo_new

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