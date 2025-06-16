Тропические ливни с градом точечно накрыли Волгоградскую область

В Волгоградской области прошли обещанные накануне синоптиками сильные ливни. Но долгожданных осадков после изнурительной жары дождались не все. Как сообщает ИА «Высота 102», например, тропический ливень вечером 15 июня накрыл Волжский. В считанные минуты дороги в старой части города превратились в полноводные реки. Сильные дожди наблюдались и в Среднеахтубинском районе. К слову, ливень помог потушить ландшафтный пожар, который накануне в этом районе подбирался к дачному массиву. В то же время осадки обошли стороной Волгоград.
А вот в поселке Дудаченский Фроловского района оказались вовсе не рады дождю, так как он пришел вместе с градом. От ледяных шариков пострадали в первую очередь огороды.
Между тем, и сегодня, 16 июня, в регионе продолжает действовать прогноз неблагоприятных погодных явлений. В МЧС предупредили о возможных ливнях, граде и грозах на некоторых территориях.
Видео https://vk.com/officialfrolovo_new