В Центральном районе Волгограда камеры дорожного видеонаблюдения вечером 16 июня зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием электросамокатчика. Как сообщает ИА «Высота 102», водитель транспортного средства выкатился на оживленный перекресток и взял на таран иномарку.

По уточненным данным ГУ МВД России по Волгоградской области, курьезное ДТП произошло в 17.51 на пересечении проспекта Ленина и улицы Порт-Саида. К счастью, на этот раз обошлось без травм.





Судя по кадрам с одной из камер наблюдения, водитель самоката двигался по встречной полосе на оживленной магистрали и перед столкновением с интересом созерцал происходящее на горизонте, но не на дороге. Водитель кроссовера, в свою очередь, не имел возможности избежать столкновения, так как обзор был закрыт общественным транспортом.

В полиции Волгограда водителям СИМ советуют внимательнее смотреть за ситуацией на пути, чтобы избежать подобных проблем.

– Чтобы не испортить себе впечатления от передвижения на средствах индивидуальной мобильности, нужно соблюдать правила безопасности, – рекомендуют в Главке.