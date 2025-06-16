Легковушка сбила ребенка на юге Волгограда

В Волгограде проводится доследственная проверка по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня, 16 июня, 8-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за остановившегося трамвая на нерегулируемый пешеходный переход и попал прямо под колеса Лады Гранты, за рулем которой находилась 41-летняя женщина.
Происшествие случилось напротив дома 5 по ул. 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе в 18-30 ч. В результате ДТП ребенок доставлен с травмами в больницу. На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа отдела МВД.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области