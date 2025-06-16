Общество

В Котово сбился график подвоза питьевой воды

Общество 16.06.2025 13:57
0
16.06.2025 13:57


16 июня в Котово Волгоградской области специалисты завершили слив воды из 40-километрового водовода и приступили к основным ремонтным работам. Как сообщает ИА «Высота 102», одновременно власти отчитались о начале подвоза питьевой и технической воды населению.

- В связи с аварийным отключением водоснабжения подвоз воды ведётся по ранее опубликованному графику. Водовозки сопровождают волонтёры, которые помогут маломобильным жителям в подъёме воды, - отрапортовали утром чиновники в официальном сообщении Единого портала ЖКХ администрации Котово.

Напомним, водоснабжение города с 20-тысячным населением было приостановлено 15 июня для производства ремонтных работ. Муниципалитет за несколько дней оповестил местных жителей о вынужденной остановке подачи коммунального ресурса для ликвидации нескольких порывов на водоводе и замены запорной арматуры.

Для обеспечения в летний зной населения водой власти должны были перебросить из соседних районов дополнительные цистерны для доставки питьевого ресурса. В общей сложности в райцентр должны были прибыть минимум пять спецмашин. Однако по данным на 13:20 16 июня далеко не все они вышли на линию, из-за чего произошло нарушение графика.

По информации жителей домов на ул. Зелёной, здесь время подвоза нарушено уже на 2 часа. При этом люди абсолютно дезориентированы противоречивыми сообщениями.

- Вместе с нами водовозку ждали волонтёры. Они же нам после полутора часов ожидания сообщили, что сегодня подвоза воды уже не будет, - поделилась информацией жительница Котово Любовь Белоусова.

Также жалобы на несоблюдение графика подвоза воды приходят с ул. Мичурина, ул. Северной.

При этом власти задержку признали, однако пообещали уже в ближайшие часы её наверстать.

- В связи с задержкой автомобиля график подвоза по частному сектору сдвинулся. Все заявки по подвозу будут выполнены. Машина войдёт в график, - сообщается на Едином портале ЖКХ Котово.

Фото: Единый портал ЖКХ Котово / t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.06.2025 18:49
Общество 16.06.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 16:40
Общество 16.06.2025 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 14:51
Общество 16.06.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 13:57
Общество 16.06.2025 13:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 12:56
Общество 16.06.2025 12:56
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 12:23
Общество 16.06.2025 12:23
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 11:29
Общество 16.06.2025 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 11:19 Реклама
Общество 16.06.2025 11:19 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2025 10:42
Общество 16.06.2025 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2025 10:29
Общество 16.06.2025 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 09:14
Общество 16.06.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.06.2025 09:05
Общество 16.06.2025 09:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.06.2025 07:53
Общество 16.06.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 21:28
Общество 15.06.2025 21:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.06.2025 18:38
Общество 15.06.2025 18:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:49
Соседние районы пришли на помощь оставшимся без воды жителям КотовоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
В Госдуме предложили увеличивать маткапитал на 25% за каждого ребенкаСмотреть фотографии
17:24
Губернатор Владимирской области сообщил о гибели жителя Ленинска в ДТПСмотреть фотографии
16:57
В Волгограде экс-главу ГИБДД лишили непосильно нажитого имущества на 49 млн рублейСмотреть фотографии
16:40
В Волгоградской области нашелся пропавший пенсионер на велосипедеСмотреть фотографии
15:43
Волгоградку осудили за ножевое ранение 67-летней материСмотреть фотографии
15:39
Билайн прервет звонок от мошенника при получении СМС с кодами от банков и ГосуслугСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде падение светофора на авто засняли видеокамерыСмотреть фотографииCмотреть видео
14:51
10-летний срок грозит волгоградке, укравшей у подруги 1,8 млн рублейСмотреть фотографии
14:43
«Ничего не получилось – и вот я задержан»: в Волгограде серийный насильник рассказал о нападении на женщину в КраснодареСмотреть фотографии
14:13
Суд Волгограда отправил в СИЗО задержанных с наркотиками иностранцевСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Котово сбился график подвоза питьевой водыСмотреть фотографии
13:57
Тропические ливни с градом точечно накрыли Волгоградскую областьСмотреть фотографииCмотреть видео
12:56
Волгоградцы предложили новый маршрут к ЖК «На Матросова»Смотреть фотографии
12:53
В Волгограде задержали нападавшего на женщин серийного грабителяСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области стартовала спецоперация «Нелегал-2025»Смотреть фотографии
11:32
Бочаров: делегация из Волгограда примет участие в ПМЭФ-2025Смотреть фотографии
11:29
В Городище директор предприятия задержал работникам зарплату на 700 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:20
МЧС предупредило волгоградцев о сильном ливне и граде 16 июняСмотреть фотографии
11:19
Сервис для заказа городских поездок рассказал, когда лучше заказывать таксиСмотреть фотографии
10:44
В России изменится порядок расчета отпускных и выходных пособийСмотреть фотографии
10:42
Волгоградские предприниматели покорили главный вулкан Турции – гору АраратСмотреть фотографии
10:29
В Урюпинске похоронят погибшего на СВО 36-летнего Игоря КанунниковаСмотреть фотографии
10:28
В Волгограде завершилась реконструкция трамвайного переезда на ул. ГолубинскойСмотреть фотографии
09:51
В Волгограде ФСБ раскрыла фиктивный брак 60-летней жительницы и узбекаСмотреть фотографии
09:14
В Волгограде из-за ДТП изменили движение двух трамваевСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде на Четвертом участке сгорели две расселенные двухэтажкиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Волгоградцам рекомендуют перед отпуском погасить долги за электроснабжениеСмотреть фотографии
08:38
На юге Волгограда двухлетний мальчик выпал из окнаСмотреть фотографии
08:20
Волгоградская область опустилась в рейтинге доходов населенияСмотреть фотографии
 