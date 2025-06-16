В Котово сбился график подвоза питьевой воды





16 июня в Котово Волгоградской области специалисты завершили слив воды из 40-километрового водовода и приступили к основным ремонтным работам. Как сообщает ИА «Высота 102», одновременно власти отчитались о начале подвоза питьевой и технической воды населению.

- В связи с аварийным отключением водоснабжения подвоз воды ведётся по ранее опубликованному графику. Водовозки сопровождают волонтёры, которые помогут маломобильным жителям в подъёме воды, - отрапортовали утром чиновники в официальном сообщении Единого портала ЖКХ администрации Котово.

Напомним, водоснабжение города с 20-тысячным населением было приостановлено 15 июня для производства ремонтных работ. Муниципалитет за несколько дней оповестил местных жителей о вынужденной остановке подачи коммунального ресурса для ликвидации нескольких порывов на водоводе и замены запорной арматуры.

Для обеспечения в летний зной населения водой власти должны были перебросить из соседних районов дополнительные цистерны для доставки питьевого ресурса. В общей сложности в райцентр должны были прибыть минимум пять спецмашин. Однако по данным на 13:20 16 июня далеко не все они вышли на линию, из-за чего произошло нарушение графика.

По информации жителей домов на ул. Зелёной, здесь время подвоза нарушено уже на 2 часа. При этом люди абсолютно дезориентированы противоречивыми сообщениями.

- Вместе с нами водовозку ждали волонтёры. Они же нам после полутора часов ожидания сообщили, что сегодня подвоза воды уже не будет, - поделилась информацией жительница Котово Любовь Белоусова.

Также жалобы на несоблюдение графика подвоза воды приходят с ул. Мичурина, ул. Северной.

При этом власти задержку признали, однако пообещали уже в ближайшие часы её наверстать.

- В связи с задержкой автомобиля график подвоза по частному сектору сдвинулся. Все заявки по подвозу будут выполнены. Машина войдёт в график, - сообщается на Едином портале ЖКХ Котово.

Фото: Единый портал ЖКХ Котово / t.me