Соседние районы пришли на помощь оставшимся без воды жителям Котово

В Котовском районе Волгоградской области продолжаются работы по замене проржавевшего участка магистрального трубопровода, из-за аварии на котором жители райцентра вновь оказались без питьевой воды. В настоящее время рабочие меняют 25 метров трубы диаметром 530 мм., а население обеспечивают ресурсом автоцистерны из соседних районов.

– Ситуация с водоснабжением находится на постоянном контроле. Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, и для их проведения у нас есть всё необходимое — материалы, техника, специалисты, – заверили в администрации Котово.





На месте аварии 16 июня, в том числе, побывал председатель областного комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Михаил Битюцкий.

– На аварийном участке 37-километрового водопровода ведутся срочные аварийно-восстановительные работы. Обеспечена круглосуточная работа бригад. Работы будут вестись безостановочно – до полного устранения аварии. В Котово осуществляется подвоз воды семи цистернами, четыре из которых направлены из четырех муниципальных образований – Камышинского, Жирновского Еланского, Клетского районов, – сообщил Михаил Битюцкий.

По его словам, население Котово обеспечено питьевой водой – все социальные учреждения работали днем в штатном режиме.

В администрации города также добавляют, что в местных магазинах создан запас бутилированной воды в достаточном количестве.

– Пожилым жителям, ветеранам воду доставляют волонтеры, – уточняют чиновники.