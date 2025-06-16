



В Городищенском районе Волгоградской области следователи вынуждены были погрузиться в бухгалтерию местного предприятия по производству металлических изделий. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате неэффективного управления в бюджете организации образовалась дыра, наличие которой гендиректор попытался скрыть за счёт зарплатного фонда.

- С ноября 2022 года по июль 2024 года руководитель предприятия, стремясь скрыть факты неэффективного управления и собственной профессиональной несостоятельности, умышленно допустил частичную невыплату заработной платы работникам организации. Общая сумма задолженности составила более 700 тысяч рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

При этом вся прибыль направлялась горе-управленцем на производственные цели, а работникам приходилось довольствоваться лишь обещаниями руководства.

Отметим, по факту задержки зарплаты следователями возбуждено уголовное дело. В настоящее время эксперты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Предпринимаются меры для ликвидации образовавшейся задолженности.