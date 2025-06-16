Управились за два дня: в Котово заменили 25 метров водовода

Власти Котовского района Волгоградской области заявили о завершении ремонтных работ на водоводе Филино-Котово. Работы закончились 16 июня в 20-00 ч.
- Начато заполнение системы водой, - говорится в официальном сообщении. - Подвоз воды жителям будет продолжен до достижения нормативных показателей давления в системе водоснабжения.
Напомним, накануне, 15 июня, Котово и два села Котовского района остались без воды в связи с начавшимися работами по замене ветхого участка водовода Филино-Котово протяженностью 25 метров. Срок окончания работ не назывался. В городе второй день осуществляется подвоз технической и питьевой воды.
Фото Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района t.me