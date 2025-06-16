Происшествия

В Волгограде падение светофора на авто засняли видеокамеры

Происшествия 16.06.2025 15:18
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16.06.2025 15:18


В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Polo. Как сообщает V102.RU, столкновение седана со светофором зафиксировала камера видеонаблюдения. 



На кадрах видно, как водитель иномарки не вписался в поворот и столкнулся со светофором. От удара дорожный объект рухнул на автомобиль и развалился на несколько частей. Испуганный водитель, оправившись от шока, поспешил на помощь к своей пассажирке.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, девушка в результате ДТП была доставлена в медучреждение. 

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»

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