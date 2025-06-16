В Волгограде падение светофора на авто засняли видеокамеры





В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Volkswagen Polo. Как сообщает V102.RU, столкновение седана со светофором зафиксировала камера видеонаблюдения.





На кадрах видно, как водитель иномарки не вписался в поворот и столкнулся со светофором. От удара дорожный объект рухнул на автомобиль и развалился на несколько частей. Испуганный водитель, оправившись от шока, поспешил на помощь к своей пассажирке.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, девушка в результате ДТП была доставлена в медучреждение.

Видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»