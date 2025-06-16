В Волгоградской области стартовала спецоперация «Нелегал-2025»





16 июня в Волгоградской области начались масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов. Как сообщает ИА «Высота 102», они организованы в рамках спецоперации «Нелегал-2025». На первом этапе полицейские вместе с другими силовыми подразделениями планируют проверить иностранных работников местных стройплощадок, сельхозпроизводителей и заводов.

- Мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, а также пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, причастных к организации незаконной миграции, а также экстремистской и террористической деятельности, незаконному обороту оружия, боеприпасов, наркотических средств, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отметим, правоохранители призывают волгоградцев сообщать о «резиновых квартирах», а также другую информацию, связанную с нелегальной миграцией, на горячую линию: +7 (8442) 30-44-44. ГУ МВД России по Волгоградской области гарантирует информаторам полную конфиденциальность.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области