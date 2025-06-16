Суд Волгограда отправил в СИЗО задержанных с наркотиками иностранцев





В Волгограде Ворошиловский районный суд избрал меру пресечения в отношении двоих иностранных граждан, подозреваемых следствием в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Согласно материалам, который рассмотрел суд 16 июня, иностранцы были задержаны с двумя килограммами мефедрона 13 июня.

Уточняется, что наркотики иностранцы получили от неизвестного для последующего сбыта в конце июня.

– По версии следствия, Заур Т. и Хабиб Г. в целях последующего совместного незаконного сбыта получили от неустановленного следствием лица смесь, содержащую наркотическое средство – мефедрон, общей массой свыше двух килограмм. Однако свой преступный умысел подозреваемые не смогли довести до конца, поскольку их преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, – сообщили в пресс-службу Ворошиловского райсуда.





В СИЗО задержанные силовиками иностранные граждане отправлены на время расследования уголовного дела до 13 августа.

В суде уточняют, что подозреваемые в совершении тяжкого преступления могут в законном порядке обжаловать меру пресечения.