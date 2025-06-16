Общество

Четыре стихии разгуляются в Волгоградской области 17 июня

Общество 16.06.2025 22:06
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16.06.2025 22:06


17 июня в Волгоградской области прогнозируется целый ряд опасных явлений – сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается  от +22 до +27 градусов, а ночью будет прохладнее – от +11 до +16, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС. 

В Волгограде днем 17 июня также может пройти дождь с грозой. 

- Ветер ночью западный 4-9 м/с, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха: ночью +13...+15º, днем +23...+25º, - сообщается в прогнозе погоды.

Также дожди и грозы ожидаются в области вплоть до 19 июня.

Напомним, накануне в некоторых районах Волгоградской области уже прошли сильные дожди с градом.

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