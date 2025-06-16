В Волгоградской области нашелся пропавший пенсионер на велосипеде

В Волгоградской области счастливо завершилась история с исчезновением 74-летнего пенсионера. Как рассказала ИА «Высота 102» супруга мужчины Наталья, ее муж нашелся в Старополтавском районе, куда он успел уехать на велосипеде.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», Вячеслав Чекрыгин из поселка Новостройка Палласовского района выехал на велосипеде около шести часов вечера 12 июня. Однако домой он не вернулся ни в этот день, ни на следующий.
К поискам мужчины, который страдает провалами в памяти, подключились полицейские. Раньше мужчина катался на двухколесном транспорте только по своему поселку, однако, по словам его супруги, его все время тянуло в Курск, на его родину.
К счастью, потерявшийся пенсионер спустя три дня нашелся - его обнаружили на трассе и уже вернули домой. С мужем все в порядке, заверила его супруга.
Фото V102.RU (архив)