На севере Волгограда 5-летняя девочка выпала из окна

Очередное происшествие с детьми зафиксировано в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, все произошло в одном из домов по улице Ушакова в Тракторозаводском районе. Вечером 16 июня 5-летняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, облокотившись на москитную сетку. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.
Напомним, 15 июня аналогичное происшествие случилось в Красноармейском районе Волгограда, где двухлетний мальчик выпал из квартиры на втором этаже при таких же обстоятельствах.
Полицейские в очередной раз напоминают родителям об опасности открытых окон и необходимости установить специальные замки на рамы в квартирах, где живут маленькие дети.