



Краснооктябрьский районный суд Волгограда удовлетворил требования прокуратуры региона об изъятии в доход государства имущества экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова, которое он приобрел на неподтвержденные доходы. Как сообщает V102.RU, за три года бывший сотрудник МВД завладел имуществом на общую сумму более 49 миллионов рублей.

Установлено, что с 2020 года по 2023 Степанову удалось незаконно приобрести автомойку, три грузовых автомобиля и такое же количество легковых автомобилей.

- Уголовное дело по обвинению бывшего полицейского в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления), находится на рассмотрении в суде, - добавила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.

Напомним, Александр Степанов также имел отношение к разразившемуся летом 2023 года скандалу, связанному с певицей Анет Сай. Тогда популярную исполнительницу доставили на служебной машине с мигалками в аэропорт. При этом Сай снимала в салоне авто видео, на котором примеряла головной убор полицейского. Сначала отправку Степанова на пенсию связывали с этой скандальной историей. Затем стало известно о подозрении руководителя областной автоинспекции в получении взяток.