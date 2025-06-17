Волгоградцы потратили на еду вне дома 13,2 млрд рублей

Оборот общественного питания Волгоградской области за январь-апрель 2025 года составил 13,2 млрд рублей. Это почти на 16% больше, чем фиксировалось в аналогичном периоде прошлого года. Большую часть оборота общественного питания – 68,6% - составляют субъекты малого предпринимательства, на долю которых пришлось 9,1 миллиарда рублей.
Вклад крупного и среднего бизнеса скромнее - 31,4%, или 4,1 млрд рублей.
Лидерами по объему общественного питания в Южном федеральном округе по традиции стали Краснодарский край и Ростовская область – соответственно, 43,8% и 26,3%. Доля Волгоградской области в общем обороте составляет 12,4%.
Фото V102.RU (архив)