В Волгограде задержали нападавшего на женщин серийного грабителя





В Волгограде оперативники задержали разбойника, который похищал у женщин драгоценности. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, жертвами грабителя стали женщины из Советского, Кировского и Красноармейского районов.

Потерпевшие рассказали в полиции, что неизвестный мужчина срывал с их шей золотые украшения и убегал. Приметы злоумышленника совпадали у всех жертв.

В результате уголовного розыска полиции удалось установить личность и задержать предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний безработный мужчина, который ранее уже привлекался к ответственности.

- В двух случаях похищенные ювелирные украшения он успел сдать в скупку. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.

В полиции не исключают, что пострадавших от рук злоумышленника гораздо больше. Поэтому, если вы стали жертвой данного гражданина, обратитесь в полицию по телефону дежурной части управления МВД по Волгограду: (8442) 93-01-11.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области