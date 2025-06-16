Волгоградцы предложили новый маршрут к ЖК «На Матросова»





Волгоградцы предложили мэрии Волгограда вариант решения транспортной проблема нового микрорайона «На Матросова» в Краснооктябрьском районе. Как известно, власти города организовали новый муниципальный маршрут №51к, который должен довозить пассажиров в этот ЖК от площади имени Титова. Недавно администрация Волгограда объявила очередной аукцион на поиск перевозчика на данной линии с начальной стоимостью контракта в 1,4 миллиона рублей, который должен будет работать по регулируемым тарифам.

Однако найти перевозчика непросто, так как ЖК еще недостаточно заселен, а возить «воздух» предприниматели не хотят. Как же можно решить эту проблему?

- В настоящее время есть два маршрута, которые курсируют на Селезневку – 61 и 61а. И именно последний можно было бы соединить с жилым комплексом. Например, сделать конечные маршрута на ЖК «На Матросова» и в поселке Верхнезареченский на улице Синявина со следующими остановочными пунктами: ЖК «На Матросова», ул. Жданова , ул. Ломоносова , Школа, ул. Ватутина, ул. Ополченская, Посёлок Горный, ул. Генерала Батова, Рынок ВгТЗ, ДК Тракторозаводского района, Школа № 17, Школа № 26, Поликлинка по требованию, (Ул. Бехтерева по требованию), Переулок-1 (по требованию), Переулок-2 (по требованию), Посёлок Верхнезареченский (ул. Синявина). То есть вместо Нижнего Тракторного, куда и так едет троллейбус № 9, маршрутка № 57к и автобус № 61, его дублера № 61а желательно было бы отправить в жилой комплекс. Интервал не должен вырасти сильно, а пассажиропоток у маршрута увеличится, - такое рацпредложение озвучили горожане.

Волгоградцы также подметили, что новые контракты на маршруты №№61 и 61а будут заключать уже в следующем месяце (в настоящее время они действуют до 31 июля). И за это время можно было бы внести коррективы, считают горожане.