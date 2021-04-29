Общество

Митрополит Волгоградский и Камышинский – о своем пути к Богу, моде на православие и Владимире Путине

Общество 29.04.2021 19:05
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29.04.2021 19:05


Новый герой проекта «Синхронизация» - митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор (Казанов). Глава Волгоградской епархии рассказывает о своей семье, о причинах отказа от мирской жизни и собственном пути к Богу. Владыка размышляет о современных пороках общества, об истинных человеческих ценностях, об атеизме и моде на православие среди политиков и бизнесменов.

 


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