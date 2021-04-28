Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской области





Восемь человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области - таких высоких показателей суточной смертности от COVID-19 в регионе раньше не регистрировалось, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Умерли четверо мужчин из Волгограда 68, 81,80 и 78 лет, а также две волгоградки 91 и 56 лет. Не спасли от коронавируса 76-летнюю и 85-летнюю жительниц Октябрьского района.

Всего в Волгоградской области за пандемию скончались 1094 человека. Подвержено 56,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 102 - за минувшие сутки. В стационарах в настоящее время находятся 1773 человека, в том числе с подтвержденным коронавирусом - 1435 пациентов.



