Здравоохранение

Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской области

Здравоохранение 28.04.2021 12:14
0
28.04.2021 12:14


Восемь человек скончались от коронавирусной инфекции в Волгоградской области - таких высоких показателей суточной смертности от COVID-19 в регионе раньше не регистрировалось, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Умерли четверо мужчин из Волгограда 68, 81,80 и 78 лет, а также две волгоградки 91 и 56 лет. Не спасли от коронавируса 76-летнюю и 85-летнюю жительниц Октябрьского района. 
Всего в Волгоградской области за пандемию скончались 1094 человека. Подвержено 56,8 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 102 - за минувшие сутки. В стационарах в настоящее время находятся 1773 человека, в том числе с подтвержденным коронавирусом - 1435 пациентов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последняя трешка в сданном доме в ЖК "Бейкер стрит"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Банк «Открытие» будет возмещать премиальным клиентам предполетные тра…
Здравоохранение
26.04.2021 13:39
Здравоохранение 26.04.2021 13:39
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.04.2021 15:31
Здравоохранение 25.04.2021 15:31
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2021 11:24
Здравоохранение 24.04.2021 11:24
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
24.04.2021 09:33
Здравоохранение 24.04.2021 09:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2021 17:05
Здравоохранение 23.04.2021 17:05
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2021 16:52
Здравоохранение 23.04.2021 16:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
23.04.2021 08:41
Здравоохранение 23.04.2021 08:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
22.04.2021 13:54
Здравоохранение 22.04.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
21.04.2021 07:58
Здравоохранение 21.04.2021 07:58
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2021 13:56
Здравоохранение 20.04.2021 13:56
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
20.04.2021 13:27
Здравоохранение 20.04.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
16.04.2021 12:28
Здравоохранение 16.04.2021 12:28
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2021 17:16
Здравоохранение 14.04.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.04.2021 17:00
Здравоохранение 14.04.2021 17:00
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
11.04.2021 13:40
Здравоохранение 11.04.2021 13:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
Сарматские погребения нашли в Волгоградской области вблизи газопроводаСмотреть фотографии
17:32
Сейф с деньгами украли с автовокзала в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:12
Банк «Открытие» добавил в мобильный банк переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банковСмотреть фотографии
17:05
В администрации Волгоградской области - новая отставкаСмотреть фотографии
15:44
Главу сельского поселения в Волгоградской области оштрафовали за нарушения при ремонте памятникаСмотреть фотографии
15:36
Бизнесу в помощь: «Ростелеком» подключил цифровые сервисы для известного производителя продуктов питанияСмотреть фотографии
15:32
Группа коммунальщиков в Волгограде "погорела" на теплосчетчикахСмотреть фотографии
15:14
Депутаты Волгоградской облдумы затевают новый референдум о времени со старым вопросомСмотреть фотографии
15:06
Жителю Волгоградской области грозит 7 лет тюрьмы за обстрел толпы из обрезаСмотреть фотографии
14:12
В Волгограде открылась навигация до хутора ЗайчикиСмотреть фотографии
13:58
Ускорился мобильный интернет для волгоградцев на отдыхе в СочиСмотреть фотографии
13:58
«Угрозы населенному пункту нет»: на размытой плотине под Волгоградом высадился десант чиновниковСмотреть фотографии
12:52
«БКС Мир инвестиций» раскрывает преимущества валютных ПИФовСмотреть фотографии
12:25
«Так и должно быть?»: в администрации Волгоградской области оценили ситуацию с прорывом плотиныСмотреть фотографии
12:14
Антирекорд суточной смертности зафиксирован в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде на Пасху пустят автобусы до кладбищ: список конечных остановокСмотреть фотографии
10:31
Банк «Открытие» за первый день выплатил 11% страхового возмещения вкладчикам банка «Нейва»Смотреть фотографии
10:17
Прокуратура выясняет причину прорыва плотины в Среднеахтубинском районе Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:08
Стало плохо за рулем: неуправляемая фура снесла ограждения в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Учительница проиграла борьбу за место мэра Михайловки Волгоградской области чиновникуСмотреть фотографии
08:49
Столица российской провинции в Волгоградской области осталась без теплаСмотреть фотографии
21:55
В Ростовской области уволили полковника МВД за слив информации в телеграм-каналСмотреть фотографии
20:25
"Пугает и восхищает": волгоградцы запечатлели Кровавую ЛунуСмотреть фотографии
18:34
«Можем повторить?»: для референдума по времени нужны подписи 36 тысяч жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:47
Волгоградское предприятие торговли стало первым в стране участником нацпроекта в новом форматеСмотреть фотографии
17:08
Под Волгоградом глава умыкнула у села пожарную частьСмотреть фотографии
16:40
В Волгограде руководство УК обвиняют в присвоении 15 млн рублейСмотреть фотографии
16:12
Школьников распустят на майские каникулыСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы смогут прямо в смартфоне застраховать экран своего смартфонаСмотреть фотографии
15:58
Назначен новый прокурор ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 