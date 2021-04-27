Экология

На Нижней Волге уровень воды поднялся почти на метр

Экология 27.04.2021 13:53
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27.04.2021 13:53


Повышение уровня воды  отмечается на Нижней Волге в связи со сбросами на волгоградском гидроузле. Как сообщили ИА «Высота 102» в Гидрометцентре РФ, вода поднялась от 20 до 91 сантиметров. Напомним, с сегодняшнего дня Волжская ГЭС вышла на максимально установленные сбросы 25000±500 м³/c.
Так называемую сельскохозяйственную полку, необходимую для обводнения Волго-Ахтубинской поймы, Волжская ГЭС будет выдерживать по 2 мая включительно. С 3 по 6 мая начнется снижение расходов воды по 2000 м³/c с плавным переходом на «рыбную полку» для нереста 16000± м³/c с 7 по 10 мая.
Установленные режимы могут оперативно корректироваться в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки. Как ранее заверяли в Росводресурсах, достижение неблагоприятных и опасных отметок уровня воды на гидрологических постах не прогнозируется.

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