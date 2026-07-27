



В Волгограде временно осуществляющей полномочия председателя комитета финансов региона назначена Ирина Пешкова. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ранее чиновница занимала пост первого заместителя главы Волгограда.

Александр Дорждеев продолжит работу в качестве первого замгубернатора Волгоградской области, курирующего финансово-экономический блок. Ирине Пешковой предстоит пройти кадровый фильтр «Единой России» и профильного комитета регионального заксобрания.

Напомним, на должность заместителя главы Волгограда Пешкова была назначена еще в 2016 году. До этого она уже успела поработать в мэрии Камышина в должности замглавы, долгие годы занимала пост вице-мэра по финансам и инвестициям при сити-менеджере Александре Чунакове.

Фото: архив V102.RU