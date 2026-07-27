В Волгоградской области завершили реставрацию трёх братских могил





В трёх районах Волгоградской области завершили реставрацию братских могил воинов Сталинграда. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, мемориалы обновили в Иловлинском и Чернышковском районе, а также Калаче-на-Дону.

В хуторе Яблочный в Иловлинском районе была восстановлена братская могила советских солдат и офицеров, умерших в годы войны. Отреставрирован обелиск 1956 года работы скульптора Николая Васильева. Объект привели в порядок, сохранив авторский замысел.

В Калаче-на-Дону обновлён мемориал юным партизанам – Ивану Цыганкову, Павлу Кошелеву, Егору Покровскому и Михаилу Шестеренко. В 1942 году они сражались с захватчиками и погибли, защищая Родину. Памятник установили в 1963 году на средства учащихся городской школы №1.

В Чернышковском районе завершена реставрация захоронения 191 защитника Сталинграда. Мемориал 1971 года также посвящён бойцам партизанского отряда «Ураган», действовавшего на этой территории. Специалисты восстановили конструкции и декоративные элементы, заменили облицовку, устранили следы времени и благоустроили площадки вокруг.

В этом году по областному бюджету также привели в порядок памятник «Оборона Царицына», братские могилы в станице Сиротинской и посёлке Великий Октябрь.

Всего с 2019 года в регионе восстановлено более 250 воинских захоронений — задача поставлена губернатором Андреем Бочаровым. В первом полугодии 2026-го завершены работы на семи объектах, ещё 18 — в стадии реставрации.

Фото: администрация Волгоградской области