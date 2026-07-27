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Общество

Волгоградские школьники отдохнут в новом учебном году 126 дней

Общество 27.07.2026 16:07
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27.07.2026 16:07


Школьники в новом учебном году получат 126 дней каникул с учетом летних. Как сообщил ТАСС со ссылкой на рекомендации Минпросвещения, учиться же им придется 170 дней. 

В 2026-2027 учебном году продолжительность обучения для 2-х -11-х классов составит 170 дней, для первоклассников с учетом дополнительных каникул – 165 дней.

Общее количество каникулярных дней в течение учебного года для учащихся 2-11 классов достигнет 29 дней. Для первоклассников с дополнительными каникулами – 36 дней в течение учебного года.

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