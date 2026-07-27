Страшный кульбит с мотоциклистом в Волжском попал на видео

В Волжском камеры уличного видеонаблюдения сняли момент страшной аварии. Подробности ДТП сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне, 26 июля, около восьми часов вечера по проспекту Ленина на высокой скорости двигался мотоцикл Honda. На перекрестке около дома №232 48-летний водитель Лады Ларгус при повороте не предоставил преимущество в движении мотоциклисту, в результате чего Honda протаранила авто. Удар был такой силы, что мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе, рухнув на асфальт.