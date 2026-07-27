Патриарх благословил массовый колокольный звон в Волгограде

В храмах Волгоградской области по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла массово ударят в колокола. Как пояснили в Волгоградской епархии, колокольный звон начнется ровно в полдень 28 июля.

– В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, День Крещения Руси, в храмах и монастырях Русской Православной Церкви 28 июля пройдут праздничные мероприятия. Частью праздничной программы является колокольный звон «Слава Тебе, Боже!», – рассказали в епархии.

Массовый звон-благовест с 2012 года объединяет православных в России, Беларуси, Молдовы, Казахстана и других стран. В этот день в храмах пройдут и праздничные богослужения – Божественная литургия и молебен по особому чину.

Фото из архива V102.RU