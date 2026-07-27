



УФАС включило московскую компанию «ПромСтройДизайнПроект» в реестр недобросовестнрых поставщиков. Поводом послужило не исполнение подрядчиком работ для современного использования объекта культурного наследия «Кинотеатр «Родина» в Волгограде на сумму более 37 млн. рублей

«Родину» должны были отреставрировать до 22 декабря 2025 года, однако работы так и не были закончены.

Недобросовестный подрядчик отправлен в черный список на 2 года. Ранее компания обжаловала решение УФАС в региональном арбитраже, однако суд поддержал решение антимонопольного органа.