Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июля





Управление ФНС России по Волгоградской области напоминает предпринимателям и организациям о налоговых платежах, которые необходимо успеть погасит до 28 июля. До конца месяца остаётся несколько дней, чтобы перечислить обязательные платежи за июнь и второй квартал 2026 года.

В этот день необходимо уплатить:

Налог на прибыль и страховые взносы

— авансовый платёж за полугодие;

— ежемесячный аванс за июнь;

— страховые взносы на ОПС, ОМС и социальное страхование за июнь. НДФЛ

— за период с 1 по 22 июля.





Налоги за II квартал

— 1/3 НДС;

— водный налог;

— авансы по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному налогам;

— туристический налог. Специальные режимы

— аванс по УСН и ЕСХН за полугодие. Прочие налоги

— НДПИ за июнь;

— налог на профессиональный доход (для самозанятых) за июнь;