Налоговый календарь: что нужно уплатить волгоградцам до 28 июля

Управление ФНС России по Волгоградской области напоминает предпринимателям и организациям о налоговых платежах, которые необходимо успеть погасит до 28 июля. До конца месяца остаётся несколько дней, чтобы перечислить обязательные платежи за июнь и второй квартал 2026 года.
В этот день необходимо уплатить:
Налог на прибыль и страховые взносы
НДФЛ
Налоги за II квартал
Специальные режимы
Прочие налоги
Отдельно стоит обратить внимание на тех, кто прекращает деятельность. Если вы закрываете бизнес, по которому применяли УСН или ЕСХН, необходимо уплатить налог за июнь в тот же срок — 28 июля. 5 августа наступает срок уплаты НДФЛ, удержанного за период с 23 по 31 июля.
Как перечислить
Сделать это можно через банкоматы, мобильные приложения банков, а также через сервисы ФНС: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет ИП» и «Личный кабинет юридического лица». Платежи принимаются без комиссии при использовании официальных сервисов.
Не откладывайте оплату на последний день — технические сбои могут стать причиной просрочки и пеней.