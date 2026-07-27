Президент назначил шесть новых судей в Волгограде и области

Федеральные новости

В Ростове-на-Дону установли режим ЧС из-за «урагана века»

В Ростове-на-Дону после разгула стихии, которую уже назвали «ураганом века», объявили режим чрезвычайной ситуации. О принятом на внеочередном заседании решении в своем канале Max сообщил глава города Александр...