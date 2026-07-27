Президент назначил шесть новых судей в Волгограде и области

Стало известно о назначении новых судей в Волгоградской области. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона, Указом Президента Российской Федерации от 27 июля 2026 года № 514 назначены:
- Анна Бондарь - судьей Волгоградского областного суда;
- Александр Солтыс - заместителем председателя Дзержинского районного суда Волгограда;
- Ирина Купина - судьей Тракторозаводского районного суда Волгограда;
- Владимир Гулян - судьей Городищенского районного суда;
- Сергей Болкунов - судьей Камышинского городского суда;
- Ольга Зарубина - судьей Камышинского городского суда.