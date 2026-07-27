Камышинский опытный завод избежал банкротства





Арбитражный суд Волгоградской области прекратил банкротство ООО «Производственная компания «Камышинский опытный завод». Как сообщили в арбитраже, заявление о признании предприятия банкротом подала Межрайонная ИФНС России №2 по Волгоградской области.

Основанием явилось наличие задолженности ООО «ПК Камышинский опытный завод» по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды в размере 3 895 833,16 руб. Из этой суммы на основной долг пришлось 3 538 466,71 руб., на просроченный свыше трех месяцев – 2 120 365,31 руб., а пени составили 357 366,45 руб.

Однако часть долгов предприятие погасило. По состоянию на начало июня сумма задолженности ООО «ПК «Камышинский опытный завод» составила 579 717,46 руб., в том числе: основной долг – 222 351,01 руб. (страховые взносы) и пени – 357 366,45 руб.

Так как размер требования к должнику по основному долгу оказался менее 2 000 000 рублей, в удовлетворении заявления о признании предприятия банкротом было отказано.

Справка. ООО «Производственная компания «Камышинский опытный завод» занимается изготовлением оборудования и средств механизации и автоматизации для нефтебаз и нефтепродуктопроводов.