



Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск регионального управления Росгвардии и аннулировал лицензию на частную охранную деятельность у ООО «КОМФОРТ ЮГ». Основанием стали грубые нарушения, выявленные в ходе проверок.

Как установили надзорные органы, в декабре 2025 года сотрудник предприятия Н.А. Воронцова, не прошедший обязательную периодическую проверку на пригодность к действиям с оружием и спецсредствами, выполнял охранные функции в одной из школ Ижевска.

Кроме того, в феврале 2026 года внеплановая проверка показала, что компания не исполнила ранее выданное предписание об устранении нарушений.

Суд вынес решение об аннулировании лицензии 16 июня 2026 года. Документ уже вступил в законную силу.

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