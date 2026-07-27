В Ростове погибла семейная пара в ходе атаки украинских БПЛА





В ночь на 27 июля Ростов-на-Дону подвергся воздушной атаке украинских БПЛА. Как передает Привет-Ростов, губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о двух погибших в результате падения беспилотников.

Повреждения были зафиксированы в Железножорожном, Пролетарском и Ленинском районах города. На территории предприятия, складских сооружений и нескольких частных домовладений произошли возгорания. Загорелись в результате падения автомобили рядом с жилыми домами. Сейчас спасатели продолжают ликвидировать очаги возгорания площадью 400 квадратных метров.

В результате погибли два человека, пять получили ранения, двое из которых сейчас в тяжелом состоянии. Также повреждено остекление в частных домах, многоэтажном здании и социальном учреждении.

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