Расследования

Мифический муж из ФСБ не помог: в Волгограде криминальной учительнице продлили арест

Расследования 26.04.2021 16:06
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26.04.2021 16:06


Еще на два месяца продлили арест учительнице русского языка и литературы из Волгограда Татьяне Петровой. Как сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском районном суде, мера пресечения установлена до 26 июня. 
Напомним, бывший учитель школы №56 Кировского района Волгограда Татьяна Петрова оказалась в центре криминального скандала. По версии следствия, педагог организовала финансовую пирамиду, обещая горожанам «бесплатные кредиты». После оформления займов в банках, клиенты передавали учителю 80% полученной суммы, а себе оставляли 20%. Клиентам учительницы предлагалось приводить в пирамиду и других людей, за что они якобы могли бы получить дополнительные финансовые бонусы. 
Петрова обещала брать на себя выплату кредитов. В течение первых месяцев она, действительно, перечисляла заемщикам платежи, а потом переставала выходить на связь. В итоге потерпевшие остались и без денег, и с непогашенными кредитами. Общая сумма украденных денег составила 18,7 млн рублей. 
В разговорах с заемщиками, которые проходили прямо под окнами школы, Петрова любила повторять, что данная махинация якобы является программой губернатора Андрея Бочарова для повышения финансового рейтинга Волгоградской области. Также она сочиняла, ее муж – генерал, охранник главы региона и сотрудник ФСБ. Из образовательного учреждения Петрова уволилась в день своего ареста - 1 марта текущего года.

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