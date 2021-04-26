



Еще на два месяца продлили арест учительнице русского языка и литературы из Волгограда Татьяне Петровой. Как сообщили ИА «Высота 102» в Ворошиловском районном суде, мера пресечения установлена до 26 июня.

Клиентам учительницы предлагалось приводить в пирамиду и других людей, за что они якобы могли бы получить дополнительные финансовые бонусы. Напомним, бывший учитель школы №56 Кировского района Волгограда Татьяна Петрова оказалась в центре криминального скандала. По версии следствия, педагог организовала финансовую пирамиду, обещая горожанам «бесплатные кредиты» . После оформления займов в банках, клиенты передавали учителю 80% полученной суммы, а себе оставляли 20%.

Петрова обещала брать на себя выплату кредитов. В течение первых месяцев она, действительно, перечисляла заемщикам платежи, а потом переставала выходить на связь. В итоге потерпевшие остались и без денег, и с непогашенными кредитами. Общая сумма украденных денег составила 18,7 млн рублей.

В разговорах с заемщиками, которые проходили прямо под окнами школы, Петрова любила повторять, что данная махинация якобы является программой губернатора Андрея Бочарова для повышения финансового рейтинга Волгоградской области. Также она сочиняла, ее муж – генерал, охранник главы региона и сотрудник ФСБ. Из образовательного учреждения Петрова уволилась в день своего ареста - 1 марта текущего года.



