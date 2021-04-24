Сегодняшний матч 27-ого тура РПЛ завершился очередным разгромным поражением «Ротора». Как сообщает ИА «Высота 102», игра прошла на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, где волгоградская команда встречалась с «Зенитом». С первых минут хозяева ожидаемо завладели инициативой и уже на второй минуте могли открыть счет. Но мяч попал в штангу ворот волгоградцев. Через несколько минут футболисты «Ротора» нанесли единственный удар в первом тайме по воротам соперника. Впрочем, на этом атакующий потенциал волгоградцев был исчерпан. В свою очередь и гроки «Зенита» в общей сложности нанесли около 15 ударов в сторону ворот гостей в первой половине матча. И в итоге в конце тайма давление «Зенита» принесло свои плоды. Уже в компенсированное время хозяева проводили заключительную атаку, когда защитник «Ротора» Кверквелия «срезал» мяч в собственные ворота.

Но, если в первой половине матча игроки «Ротора» хотя бы пытались держать оборону, то во втором тайме рухнула даже эта тактика. Футболисты «Зенита» забили еще пять голов в ворота «Ротора». А «Ротор» нанес только один удар в сторону ворот противника.

Свидетелями триумфа "Зенита" и сокрушительного поражения волгоградской команды в Санкт-Петербурге стали около 25 тысяч зрителей. Болельщики "Ротора" эмоционально отреагировали на очередной проигрыш волгоградцев в соцсетях. Впрочем, нашлись и те, кто ожидали такого развития событий и признавались, что давно не ждут от "Ротора" побед.

Волгоградский клуб потерпел шестое поражение подряд и провел седьмой матч без забитых голов. «Ротор» занимает 15-ое место в турнирной таблице из шестнадцати мест. До конца чемпионата осталось три тура. Следующая игра будет последним поединком на домашней арене в этом сезоне. "Ротор" 1 мая примет "Ахмат" из Грозного.

Фото ФК "Зенит" ВК.