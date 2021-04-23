Леса Волгоградской области оказались под угрозой сплошного объедания

Экология 23.04.2021 13:27
0
23.04.2021 13:27
Численность пилильщика-ткача, особенно опасного насекомого для хвойных пород деревьев, значительно превышена в Арчединском лесничестве Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в филиале ФБУ "Рослесозащита" "Центра защиты леса Волгоградской области", результаты весеннего учета численности вредителя в Арчединском лесничестве Фроловского района показали, что лесу грозит сплошное объедание.
Учет пилильщика-ткача звездчатого проводился на пробных площадках. Оптимальный размер для них составляет 25 на 100 см. При учете вредителей подстилку и почву тщательно осматривают на глубину залегания и выбирают не только особей учитываемого вида, но и других обнаруженных насекомых. Потом рассчитываются средние показатели по точке учета.
Так, в Арчединском лесничестве средняя численность вредителя составила 27 пронифм (стадия развития личинки - ред.), в том числе 23 здоровых особи на 1 кв.м. Критерием стопроцентного объедания является наличие 35 здоровых пронифм на 1 кв.м подстилки. С учетом прошлых лет специалисты прогнозируют сплошное объедание, поэтому необходимость проведения работ по ликвидации очагов вредных организмов подтвердилась на всей запланированной площади – 45 га.
Обработки наземным способом против пилильщика-ткача звездчатого намечены на третью декаду мая. Всего в Волгоградской области наземным и авиационным способом предстоит обработать почти 5000 га. Борьба с рыжим сосновым пилильщиком, звездчатым пилильщиком-ткачом и зимней пяденицей начнется с конца апреля-мая, в зависимости от установленных для каждого лесничества сроков. Продлится санобработка до середины мая-июня.
Фото: Центр защиты леса Волгоградской области
Реклама
Затворы открыты: Волжская ГЭС начала весенний сброс воды23.04.2021 14:29
Экология 23.04.2021 14:29
Финансистам из Москвы доверили спасение озера в природном парке под Волгоградом22.04.2021 12:12
Экология 22.04.2021 12:12
Роман Саблин рассказал об идеальном мире в подкасте Сбербанка «МИФ и логика»14.04.2021 11:04
Экология 14.04.2021 11:04
Реку Волгоградской области испортили канализационные стоки12.04.2021 07:46
Экология 12.04.2021 07:46
В Волгоградской области готовятся к нашествию саранчи11.04.2021 17:29
Экология 11.04.2021 17:29
Предпринимателя наказали за слив нечистот возле улицы в Волгограде07.04.2021 15:14
Экология 07.04.2021 15:14
Под Волгоградом запретили работать скандальному полигону ТКО07.04.2021 13:10
Экология 07.04.2021 13:10
Сбер запускает мобильное приложение в рамках проекта «Зелёный Марафон»05.04.2021 12:22
Экология 05.04.2021 12:22
Лабораторная работа: волжские студенты познакомились с производством абразивного завода02.04.2021 14:38
Экология 02.04.2021 14:38
Сажать бесполезно: в Волгоградской области миллионы на искусственные леса тратятся впустую02.04.2021 10:48
Экология 02.04.2021 10:48
Волгоградское отделения Сбербанка развивает сотрудничество с региональными активистами экологического движения02.04.2021 10:21
Экология 02.04.2021 10:21
Сбербанк запустил подкаст «МИФ и Логика» об экологии и осознанном потреблении01.04.2021 13:52
Экология 01.04.2021 13:52
Уголовное дело о фиктивной ликвидации свалки возбуждено в Волгоградской области31.03.2021 11:41
Экология 31.03.2021 11:41
Леса в Волгоградской области закроют на санитарную обработку31.03.2021 07:57
Экология 31.03.2021 07:57
На Волжском трубном заводе прошел семинар для студентов-экологов29.03.2021 14:16
Экология 29.03.2021 14:16
Реклама