Экология

Леса Волгоградской области оказались под угрозой сплошного объедания

Экология 23.04.2021 13:27
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23.04.2021 13:27


Численность пилильщика-ткача, особенно опасного насекомого для хвойных пород деревьев, значительно превышена в Арчединском лесничестве Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в филиале ФБУ "Рослесозащита" "Центра защиты леса Волгоградской области", результаты весеннего учета численности вредителя в Арчединском лесничестве Фроловского района показали, что лесу грозит сплошное объедание.
Учет пилильщика-ткача звездчатого проводился на пробных площадках. Оптимальный размер для них составляет 25 на 100 см. При учете вредителей подстилку и почву тщательно осматривают на глубину залегания и выбирают не только особей учитываемого вида, но и других обнаруженных насекомых. Потом рассчитываются средние показатели по точке учета.

Так, в Арчединском лесничестве средняя численность вредителя составила 27 пронифм (стадия развития личинки - ред.), в том числе 23 здоровых особи на 1 кв.м. Критерием стопроцентного объедания является наличие 35 здоровых пронифм на 1 кв.м подстилки. С учетом прошлых лет специалисты прогнозируют сплошное объедание, поэтому необходимость проведения работ по ликвидации очагов вредных организмов подтвердилась на всей запланированной площади – 45 га.
Обработки наземным способом против пилильщика-ткача звездчатого намечены на третью декаду мая. Всего в Волгоградской области наземным и авиационным способом предстоит обработать почти 5000 га. Борьба с рыжим сосновым пилильщиком, звездчатым пилильщиком-ткачом и зимней пяденицей начнется с конца апреля-мая, в зависимости от установленных для каждого лесничества сроков. Продлится санобработка до середины мая-июня.
Фото: Центр защиты леса Волгоградской области

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