



Семерым участникам волгоградского митинга в поддержку Алексея Навального назначили штрафы. Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская, Центральный райсуд назначил троим активистам наказание в размере 10 рублей каждому, один фигурант должен выплатить 15 тысяч рублей, еще трое – по 20 тысяч. Рассмотрение еще одного материала отложено в суде на 27 апреля по ходатайству привлекаемого лица для обеспечения явки адвоката.

Постановления суда в законную силу не вступили и могут быть обжалованы.

Напомним, накануне, 21 апреля, в Волгограде прошел несанкционированный митинг, участие в котором приняли несколько сотен человек. Наблюдавшие за происходящим полицейские по громкоговорителю предупреждали участников акции о ее незаконности и о возможном административном, а также уголовном наказании. Ряд лиц были задержаны силовиками.



