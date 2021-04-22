Экономика 22.04.2021 15:28 Новости компаний
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22.04.2021 15:28 Новости компаний
В СберБанк Онлайн появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование». «Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора.
«В декабре 2020 года «Сбербанк страхование» предложила клиентам мини-каско — программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит «Сберкаско 2.0» — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчёте стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. «Сберкаско 2.0» можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте «Сбербанк страхования»», - комментирует Михаил Волков, генеральный директор СК «Сбербанк страхование».
«Даже самые аккуратные водители не могут быть уверены, что с их автомобилем все будет в порядке: что во дворе никто не поцарапает бампер, что случайный камень с дороги не разобьет стекло, что у виновника ДТП будет ОСАГО. Но все эти риски можно застраховать с помощью «Сберкаско 2.0», а если не было убытка по предыдущему полису, то и со скидкой 30% от цены прошлого договора»,- отметил Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк.
Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырёх полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колёс и других частей.
Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.
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