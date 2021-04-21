В центре Волгограда проходит несанкционированный митинг (ВИДЕО)











Незаконный митинг в поддержку Алексея Навального проходит в эти минуты в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», на Аллее Героев собрались около 150-200 человек, в основном молодых людей.





Некоторым на вид меньше 18 лет. На месте происшествия много журналистов, которые выделяются на фоне митингующих яркой экипировкой.





Участники несанкционированной акции пришли с плакатами, на которых выражают поддержку заключенному оппозиционеру. Они хлопают в ладоши и скандируют «Свобода!». Люди в штатском наблюдают за происходящим, снимают все на видео.





Из полицейской машины по громкоговорителю раздаются призывы разойтись, так как митинг является несанкционированным. На Аллее Героев начались единичные задержания. На место происшествия прибыл начальник регионального главка МВД Александр Кравченко.

Примечательно, что среди митингующих обозначился неформальный лидер с сережками в ушах. Мужчина ведет себя агрессивно, не стесняется в выражениях, призывая не ходить на работу, не платить кредиты и квартплату. Вокруг него уже собралось много тех, кто разделяет его взгляды. В это время остальные участники акции были предоставлены сами себе. Кто-то водил хоровод, одной из участниц которого стала 7-летняя девочка, кто-то перекусывал, а кто-то просто сидел по-турецки на тротуаре.





В 20:05 участники несанкционированной акции стали резко расходиться. Одна группа выдвинулась в сторону администрации области, где цепочкой выстроились сотрудники ОМОН. Увидев силовиков, молодые люди поменяли траекторию движения и направились по Аллее Героев вниз в сторону набережной. Затем они повернули к «Современнику», потом вновь решили направиться на Аллею Героев. К зданию администрации, где находятся силовики, участники протестной акции подойти не решились.





При попытке зайти в один из дворов на проспекте Ленина путь им перегородили полицейские. Наиболее агрессивных молодых людей задержали и препроводили к автозакам. Единичные задержания продолжились и на улице Комсомольская.





В 21:05 группа митингующих остановилась на улице Комсомольской у здания Центробанка, где несколько прохожих их обругали. Постояв немного молодые люди решили продолжить свой путь на улицу Советскую. Около 22 часов активисты, дойдя до площади Ленина, решили завершить протестную прогулку.





Напомним, накануне суд арестовал на 25 суток координатора местного штаба Навального Евгения Кочегина за повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. 7 суток административного ареста получил и 19-летний житель Камышина Даниил Усанин за призывы к участию в несанкционированной акции. Накануне ГУ МВД России по региону распространили информацию, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности.



