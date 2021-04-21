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Приняли удар на себя: стихия превратила город Волгоградской области в Венецию

Актуально 21.04.2021 12:43
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21.04.2021 12:43





Шторм и ливень, которым пугали волгоградцев, обернулся для города-героя обычным дождем и небольшим ветром, а вот жителям Урюпинска не повезло. Жители столицы российской провинции, сообщает ИА «Высота 102», поделились своими впечатлениями от стихии, которая обрушилась накануне вечером на этот город и впечатлила даже старожилов. «Урюпинск превратился в Венецию», «Плыли на автомобилях, как на лодках», - так описывали горожане свои впечатления от небывалого ливня, который  затопил все дороги. Из-за непогоды в Урюпинском районе также наблюдались перебои с подачей электричества. Но, по словам местных жителей,  энергетики в непростых условиях ликвидировали аварии в кратчайшие сроки. 
Как выяснилось, стихия пронеслась не только по северу Волгоградской области. Шторм и ливень накануне вечером пришлось пережить и жителям Клетского, Серафимовичского, Суровикинского районов. 
Фото Сергея Свиридова и видео группы "Типичный Урюпинск" ВК.

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