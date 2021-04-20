Здравоохранение

Волгоградскую область «завалили» антиковидной вакциной

Здравоохранение 20.04.2021 13:27
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20.04.2021 13:27


18600 доз отечественной вакцины «Спутник V» поступили сегодня в волгоградский регион. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве, всего с начала прививочной кампании в Волгоградскую область отправили более 231 тысячи комплектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую аппликацию вакцины получили свыше 177,6 тысячи жителей Волгоградской области и порядка 75 тысяч завершили иммунизацию. Из них в торгово-развлекательных комплексах привились от COVID-19 3,4 тысячи жителей. 
Добавим, записаться на вакцинацию можно, позвонив по телефону медорганизации, лично посетив поликлинику или через портал Госуслуг. Кроме того, прививочные пункты развернуты в крупных торгово-развлекательных комплексах Волгограда и Волжского, во дворце культуры в городе Фролово — для иммунизации при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС. Кроме того, работники поликлиник сами обзванивают жителей, закрепленных за медицинскими учреждениями, и приглашают их прийти на вакцинацию.

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