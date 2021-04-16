Волжский трубный завод отметил 20-летие ТМК

Экономика 16.04.2021 14:54 Новости компаний
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16.04.2021 14:54 Новости компаний
Коллектив Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), отметил 20-летний юбилей со дня образования ТМК.
Главным среди праздничных мероприятий стало торжественное награждение 130 сотрудников предприятия государственными, региональными и корпоративными наградами за добросовестный труд, профессиональное мастерство и значительный вклад в развитие ТМК.
Также к 20-летию компании в административных корпусах предприятия, в том числе в выставочном пространстве ART-SPACE 2, открылась выставка работ участников конкурса детских рисунков «С юбилеем, ТМК!». В трубопрокатном цехе №3 и энергетическом цехе №2 (ЭНЦ-2) к празднику открылись новые многофункциональные актовые залы. В ЭНЦ-2 также появился обновленный учебный класс.
Кроме того, члены Совета молодых трубников и Совета ветеранов ВТЗ провели субботник по благоустройству кленовой аллеи, высаженной 10 лет назад в честь юбилея ТМК.
«В составе единой команды ТМК, благодаря совместной работе коллектив ВТЗ из года в год демонстрирует положительную динамику в развитии производства и уникальный профессиональный опыт. И сегодня мы готовы выполнять сложнейшие задачи по выпуску продукции, в том числе труб спецназначения. У нас есть необходимые ресурсы для профессионального роста и обучения персонала, на предприятии созданы комфортные условия труда, мы бережно относимся к окружающей среде. Все это позволяет нам успешно реализовывать масштабные производственные проекты, в том числе в кооперации с другими предприятиями компании», – подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
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