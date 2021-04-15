В Волгоградской области рекордно подорожало топливо класса премиум

Экономика 15.04.2021 17:10
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15.04.2021 17:10
Бензин марки АИ-98 из всех видов топлива больше всего подорожал за прошедшую неделю в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, так, стоимость бензина премиум класса выросла на 1,45% и достигла 53,73 рублей за литр. Напомним, две недели назад средняя цена на бензин этой марки фиксировалась на отметке 52,96 рублей за литр. Цены на другие марки топлива, включая солярку, подросли на уходящей неделе еще от 0,27 до 0,39%.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что за три месяца этого года в Волгоградской области средняя стоимость некоторых видов топлива увеличилась на целый рубль.
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