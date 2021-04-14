Происшествия

Камеры сняли ДТП с самокатом в центре Волгограда

Происшествия 14.04.2021 10:40
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14.04.2021 10:40




В Волгограде камеры видеонаблюдения сняли момент, когда молодой человек на электросамокате угодил под колеса автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в центре города накануне. В седьмом часу вечера электросамокат под управлением 21-летнего волгоградца, двигаясь по тротуару вдоль пр. Ленина в сторону ул. Ленина,  совершил столкновение с автомашиной «Фольксваген Поло», за рулем которого находилась 63-летняя женщина. Иномарка в этот момент выезжала с прилегающей территории.  Водитель электросамоката обратился за медпомощью.

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