Происшествия

В Волгограде трамвай без пассажиров сошел с рельсов

Происшествия 13.04.2021 19:42
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13.04.2021 19:42


В Волгограде из-за сошедшего с рельсов трамвая на некоторое время изменилось движение двух маршрутов. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, инцидент случилcя в 18-20 в Дзержинском районе из-за нештатной работы стрелочного перевода. В результате передняя пара колес трамвая, выходившего из депо, сошла с рельсы. Пассажиров в салоне не было. На место происшествия прибыла бригада МУП «Метроэлектротранс». На время работы специалистов трамваи №№6 и 12 курсировали в измененных границах через остановку «Детский центр». В 19-04 движение было восстановлено. 
Фото Тони Сапуновой ВК "Жесть Волгограда". 

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