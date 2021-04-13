Спорт

«Имеем то, что имеем»: волгоградцы отправляют «Ротор» в ФНЛ после очередного позорного проигрыша

Спорт 13.04.2021 08:37
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13.04.2021 08:37


Болельщики волгоградского «Ротора» эмоционально  отреагировали на очередной проигрыш команды в матче с московским ЦСКА, который состоялся накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт сообщества фанатов, болельщики подвергли резкой критике руководство команды, в том числе команду новых тренеров, за неэффективных игроков, отсутствие селекции, припомнив увольнение любимых волгоградцами футболистов. Прозвучали даже призывы добровольно вернуться «Ротору» в ФНЛ, а также к бойкоту следующего матча с «Динамо». Кто-то из болельщиков считает, что Волгоград «имеет то, что имеет», и напрасно ожидать от команды иного результата. 
Между тем, в интервью «Чемпионату»  тренер «Ротора» Хасанби Биджиев заявил, что все игроки в матче выложились на 100%. «Были ошибки, но без них не бывает футбола. В спокойной обстановке проанализируем…Уверены, «Ротору» по силам остаться в РПЛ. Сделаем всё, чтобы этого добиться».
Напомним, накануне «Ротор» потерпел поражение от ЦСКА – 0:2. Волгоградский клуб занимает 14-ое место из 16-ти в турнирной таблице РПЛ.
Фото "Ротора" ВКонтакте. 

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