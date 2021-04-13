«Имеем то, что имеем»: волгоградцы отправляют «Ротор» в ФНЛ после очередного позорного проигрыша





Болельщики волгоградского «Ротора» эмоционально отреагировали на очередной проигрыш команды в матче с московским ЦСКА, который состоялся накануне. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт сообщества фанатов, болельщики подвергли резкой критике руководство команды, в том числе команду новых тренеров, за неэффективных игроков, отсутствие селекции, припомнив увольнение любимых волгоградцами футболистов. Прозвучали даже призывы добровольно вернуться «Ротору» в ФНЛ, а также к бойкоту следующего матча с «Динамо». Кто-то из болельщиков считает, что Волгоград «имеет то, что имеет», и напрасно ожидать от команды иного результата.

Между тем, в интервью «Чемпионату» тренер «Ротора» Хасанби Биджиев заявил, что все игроки в матче выложились на 100%. «Были ошибки, но без них не бывает футбола. В спокойной обстановке проанализируем…Уверены, «Ротору» по силам остаться в РПЛ. Сделаем всё, чтобы этого добиться».

Напомним, накануне «Ротор» потерпел поражение от ЦСКА – 0:2. Волгоградский клуб занимает 14-ое место из 16-ти в турнирной таблице РПЛ.

Фото "Ротора" ВКонтакте.