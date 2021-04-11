Происшествия

Иномарка вылетела с трассы в Волгоградской области, погиб водитель

Происшествия 11.04.2021 09:50
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11.04.2021 09:50


Смертельное ДТП произошло в Котовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, накануне днем на 14 км автодороги Котово-Даниловка опрокинулась иномарка «Форд». По предварительной информации, 53-летний водитель машины не справился с управлением, выехал на левую обочину по ходу движения и опрокинулся в кювет. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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