В Садах Придонья готовят будущих чемпионов

Экономика 08.04.2021 11:58
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08.04.2021 11:58
В зале смешанных единоборств Pridonie top team компании «Сады Придонья» более юных 40 дзюдоистов успешно сдали квалификационный экзамен на право носить желтый пояс. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Меньше года прошло со дня открытия в Садах Придонья зала смешанных единоборств Pridonie top team, где профессиональные тренеры проводят обучение детей разного возраста по направлениям: рукопашный бой, бокс, вольная борьба, боевое самбо и смешанных единоборств ММА. В начале апреля в зале смешанных единоборств прошел первый квалификационный экзамен на знание базовых приемов дзюдо. Аттестацию у начинающих спортсменов провели эксперты Федерации дзюдо России Максим Филиппов и Ольга Шамаева.
«По новым требованиям для участия ребят в крупных соревнованиях, таких как Первенство ЮФО, общероссийские соревнования, заслуги спортсменов должны быть внесены в реестр квалификационных степеней КЮ, - говорит эксперт Федерации дзюдо России Максим Филиппов. - Считаю, что воспитанники Pridonie top team сделали первый шаг к своей мечте».
По результатам аттестации всем участникам был присвоен 5 кю (вторая ученическая степень). Эксперты поздравили юных спортсменов с успешным вступлением на новый уровень спортивной карьеры и поблагодарили тренерский состав за профессиональную подготовку дзюдоистов.
Популяризация спорта и здорового образа жизни - одно из основных направлений корпоративной социальной политики компании «Сады Придонья», включающей поддержку детского спорта, организацию и проведение спортивных мероприятий.
В компании уверены, что соревнования такого серьезного уровня помогают не только закалить в детях характер и развить умение достигать поставленных целей, но открывают дорогу в большой спорт.
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