Общество 07.04.2021 20:34
0
07.04.2021 20:34
Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об изъятии из частной собственности бывшего кинотеатра «Юбилейный». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Собственником «Юбилейного», от которого остались одни руины, являлось ООО «Плюс», зарегистрированное в Иловлинском районе Волгоградской области, принадлежащее родственнице бывшего депутата областной думы и экс-владельца торговой сети МАН Андрея Воробьева. В комитете посчитали, что плачевное состояние здания стало следствием бездействия его владельца, не принявшего меры для содержания объекта культурного наследия регионального значения. Ранее фирму «Плюс» Иловлинский районный суд обязал содержать здание в надлежащем состоянии, однако фирма не исполнила это решение. Теперь то, что осталось от «Юбилейного», будет продано на публичных торгах. Решение арбитражного суда не вступило в законную силу.
Справка. Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2005 году здание было приватизировано волгоградским бизнесменом Андреем Воробьевым, бывшим владельцем торговой сети «МАН». По согласованию с властями бизнесмен выкупил здание из муниципальной собственности и оно перешло в частные руки. На тот момент главой Волгограда являлся Евгений Ищенко. В 2006 году хозяином сооружения стала компания «Плюс». После передачи кинотеатра коммерсантам, он прекратил свою деятельность.
В настоящее время некогда процветающее культурное учреждение превратилось в руины. Волгоградцы неоднократно выражали возмущение произошедшим и называли разрушенный кинотеатр позором для города-героя.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
Открытие Private Banking стал главным партнером дискуссии об арт-рынке в клубе «Fragment art club»07.04.2021 21:01
Общество 07.04.2021 21:01
Прокурор Волгоградской области осмотрел камеры СИЗО-507.04.2021 20:20
Общество 07.04.2021 20:20
Пришлось уйти: худрук Волгоградской молодежки Бондаренко подал в отставку07.04.2021 20:03
Общество 07.04.2021 20:03
Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрации07.04.2021 17:49
Общество 07.04.2021 17:49
ВТБ запустит сервис по розыску наследства онлайн07.04.2021 16:04
Общество 07.04.2021 16:04
В Волгограде ищут кашевара для победного пира07.04.2021 15:51
Общество 07.04.2021 15:51
Администрацию Волжского обязали найти деньги на жилье инвалиду07.04.2021 13:36
Общество 07.04.2021 13:36
Коронавирус убил долгожительницу в Волгоградской области07.04.2021 13:01
Общество 07.04.2021 13:01
Грозовой фронт идет на Волгоградскую область07.04.2021 12:38
Общество 07.04.2021 12:38
Снести с лица земли: "Сосновый бор" в Волгограде должен исчезнуть через два месяца07.04.2021 10:51
Общество 07.04.2021 10:51
Волгоградские противники московского времени потерпели очередное поражение в суде07.04.2021 08:33
Общество 07.04.2021 08:33
Как на дискотеке: жильцы многоэтажки в Волгограде 12 дней живут с мигающим светом06.04.2021 22:01
Общество 06.04.2021 22:01
В центре Волгограда ограничат движение из-за ямочного ремонта06.04.2021 20:40
Общество 06.04.2021 20:40
«Мы за него переживаем»: жители дома в Волгограде скинулись и купили коляску для безногого бомжа06.04.2021 17:55
Общество 06.04.2021 17:55
Ничего не закончилось: ураган и снегопад продолжат терзать Волгоградскую область06.04.2021 17:11
Общество 06.04.2021 17:11
Реклама