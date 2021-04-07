Общество

Останки кинотеатра «Юбилейного» в Волгограде отсудили у горе-собственника

Общество 07.04.2021 20:34
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07.04.2021 20:34


Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области об изъятии из частной собственности бывшего кинотеатра «Юбилейный». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующая информация опубликована в картотеке суда. Собственником «Юбилейного», от которого остались одни руины, являлось ООО «Плюс», зарегистрированное в Иловлинском районе Волгоградской области, принадлежащее родственнице бывшего депутата областной думы и экс-владельца торговой сети МАН Андрея Воробьева. В комитете посчитали, что плачевное состояние здания стало следствием бездействия его владельца, не принявшего меры для содержания объекта культурного наследия регионального значения. Ранее фирму «Плюс» Иловлинский районный суд обязал содержать здание в надлежащем состоянии, однако фирма не исполнила это решение. Теперь то, что осталось от «Юбилейного», будет продано на публичных торгах. Решение арбитражного суда не вступило в законную силу. 
Справка. Кинотеатр «Юбилейный» был построен в 1975 году. В 1997-ом постановлением Волгоградской областной думы ему был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. В 2005 году здание было приватизировано волгоградским бизнесменом Андреем Воробьевым, бывшим владельцем торговой сети «МАН». По согласованию с властями бизнесмен выкупил здание из муниципальной собственности и оно перешло в частные руки. На тот момент главой Волгограда являлся Евгений Ищенко. В 2006 году хозяином сооружения стала компания «Плюс». После передачи кинотеатра коммерсантам, он прекратил свою деятельность.  
В настоящее время некогда процветающее культурное учреждение превратилось в руины. Волгоградцы неоднократно выражали возмущение произошедшим и называли разрушенный кинотеатр позором для города-героя. 
Фото из архива ИА "Высота 102".

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